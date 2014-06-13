Архив СБУ обнародовал материалы уголовных дел в отношении святых УГКЦ

Руководство архива Службы безопасности Украины передало УГКЦ копии архивных уголовных дел в отношении блаженного священномученика о. Климентия Шептицкого и о. Емельяна Горчинского, по которым сейчас проходит процесс беатификации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Ранее свободного доступа к этим документам не было.

Передача копий документов состоялась в рамках учебно-практического семинара «Мученики – источник свободы церкви», состоявшегося в Василианском монастыре в пгт Брюховичи, расположенного недалеко от Львова. Представитель Конгрегации по делам святых монсеньор о. Роберт Сорно (Рим, Италия) выразил благодарность руководству Архива и Службы в целом за переданные материалы, а также надежду на будущее сотрудничество.

Как заверяет директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Игорь Кулик, к документам советского периода репрессий относительно священнослужителей будет предоставлен свободный доступ и осуществлено максимальное содействие в работе. «Архив СБУ способствует беатификации и канонизации украинских святых. Мы готовы к сотрудничеству для выявления, копирования и передачи УГКЦ всего массива архивных материалов, который сохраняется в ОГА СБУ и касается репрессий против церкви», – отметил Кулик.

Как известно, в 2001 году были признаны священномучениками 26 человек, которые пострадали в период коммунистических гонений в Украине в 1935-1973 гг., и погибли как мученики за веру.