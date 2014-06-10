Папа Римский назначил кардинала для участия в празднествах 25-летия выхода из подполья Мукачевской епархии УГКЦ

Ватикан 7 июня сообщил о том, что Папа Франциск назначил кардинала Юзефа Томка, былого Префекта Конгрегации Евангелизации Народов, своим Специальным Посланником для участия в торжествах по случаю 25-летия выхода из подполья Мукачевской Греко-Католической епархии.

Торжества запланированы на 28 июня в Ужгороде.

*** Мукачевская Греко-Католическая епархия находится в пределах Закарпатской области Украины. На сегодняшний день имеет статус sui iuris ("своего права"). Ее отдельный статус исторически обусловлен существованием в отличных политических условиях, чем остальные греко-католики Украины. Однако со времени провозглашения независимости Украинского государства был начат ряд инициатив для достижения полного единства всех греко-католиков Украины.

Мукачевская епархия является материнской для Словацкой и Венгерской Греко-Католических Церквей, а также для Питсбургской митрополии в США и частично для Крижевацкой епархии в Хорватии.

На сегодняшний день Мукачевская епархия насчитывает 415 приходов, в которых осуществляет служение 238 священников и 25 иеромонахов. В епархии действует Ужгородская Богословская Академия им. Теодора Ромжи.

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