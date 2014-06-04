Папа Римский призвал супружеские пары заводить детей, а не собак

Папа Римский Франциск 2 июня выступил с речью против “культуры благополучия”, живя по которой многие семьи откладывают или даже избегают рожать детей, вместо чего заводят домашних питомцев, пишет Guardian.

Папа предупредил супружеские пары, что с таким подходом к жизни, их ожидает старость, омрачённая “горечью одиночества”. “Если верить истинам, привитым культурой благополучия, то лучше жить без детей, ездить по миру, полноценно проводить время отпуска. У вас будут развязаны руки, вы будете жить спокойно и беззаботно. Если почувствуете, что вам некуда деть свою любовь – заведите кошку или собаку, или даже нескольких, и вам станет легче. Но эта теория ошибочна. Если вы проживёте свою жизнь по такому принципу, вас непременно будет ждать разочарование, вы будете сожалеть”, - делится понтифик. “Иисус призывал людей быть плодородными, как сама природа”, - заключает Папа.

Понтифик убеждён, что рождение ребёнка – это не только чудо, но и верное доказательство счастливого и успешного брака, помимо верности и терпимости супругов. “Именно терпимость в любви держит супругов вместе как в хорошие, так и в плохие времена. Брак переживает много трудностей, таких как, проблемы с воспитанием ребёнка, зарплатой на работе, - проблем множество, но любовь должна и может вынести всё для того, что бы люди могли жить дальше, сохранив свою семью – самое дорогое, что может быть”.

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