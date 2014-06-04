В Свято-Успенской Униатской лавре состоится Летняя богословская школа УКУ

Украинский католический университет проведет духнедельную интенсивную программу Летней богословской школы. Обучение будет проходить в Униатской Свято-Успенской лавре отцов студитов 7-18 июля. Об этом сообщил Михаил Бонис, куратор богословской школы.

В течение двух недель участники обучения будут проживать в реколлекционном доме монастыря, будут участвовать в богослужениях и обогатятся изучением богословских предметов. Слушатели школы будут изучать курс «Общественные проблемы современности: взгляд отцов Церкви», который будет преподавать о. Олег Киндий, доктор богословия. В этом курсе будут рассматриваться три блока актуальных проблем современного мира, - социальное неравенство, экологические проблемы и вопросы войны и мира, - сквозь призму учения авторитетных христианских богословов и отцов Церкви.

Также участники обучения познакомятся с курсом «Псалмы как молитва библейская, церковная и личная», который будет преподавать Тарас Тимо, магистр богословия. В нем будут рассмотрены выбранные библейские псалмы как живые молитвенные тексты для современного человека.

Департамент информации УГКЦ