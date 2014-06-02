Во Львове представят апостольское наставление Папы Римского на украинском языке

5 июня во Львове впервые представят перевод на украинском языке Апостольского наставления Святейшего Отца Папы Франциска «Радость Евангелия».

Как сообщает департамент информации УГКЦ, презентация начнется в 11.30 во Львовской духовной семинарии Святого Духа УГКЦ (Львов, ул. Хуторивка, 53). Об этом сообщила с. Луиза Цюпа, СНДМ, заместитель председателя Патриаршей катехитической комиссии УГКЦ.

В начале мероприятия общий обзор папского документа сделает о. Тарас Барщевский, библеист, преподаватель УКУ, секретарь Катехитической комиссии по написанию Катехизиса УГКЦ. Кроме того, прозвучат доклады о. Ивана Гаваньо и о. Йосафата Мощича, МТСАА. Во второй части события с. Луиза Цюпа и о. Тарас Барщевский представят Новый Завет с содержательными уточнениями, отредактированном в соответствии с нормами современного литературного языка.