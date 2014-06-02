В Католической церкви будет еще шесть святых

В Ватикане, 12 июня, в Зале Консистории Апостольского дворца, состоится ординарная публичная консистория, сообщает пресс-служба Ватикана. В ходе консистории будет совершена канонизация блаженных Католической Церкви, которые станут святыми: - Джованни Антонио Фарина (Giovanni Antonio Farina), епископ Виченцы (Италия), основатель Института Сестер св . Доротеи, Дочерей Священных Сердец. - Куриакос Элиас Шавара (Kuriakose Elias Chavara) Святого Семейства, индийский священник и основатель Конгрегации кармелитов Непорочной Девы Марии. - Людовико де Казориа (Ludovico de Casoria), итальянский священник, монах Ордена миноритов, основатель Конгрегации францисканских Сестер св. Елизаветы (“Bigie”). - Никола да Лонгобарди (Nicola da Longobardi), итальянский облат из Ордена минимов. - Эуфразия Элюватингаль Святейшего Сердца Иисуса, индийская монахиня из Конгрегации Матери Кармеля. - Амато Ронкони (Amato Ronconi), итальянский мирянин из Третьего ордена св. Франциска, основатель Госпиталя-хосписа для бедных паломников Saludecio (ныне — частная лечебница блаженного Амато Ронкони). Седмица

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