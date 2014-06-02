Папа Римский призвал увеличить усилия для достижения мира и спокойствия в Украине
Папа Римский Франциск призвал увеличить усилия для достижения мира и спокойствия в Украине.
Об этом понтифик сказал во время воскресной службы в Ватикане.
«С грустью на сердце я молюсь за жертв напряжения, которое проходит в некоторых регионах Украины», - сказал Папа.
К призывам мира в Украине присоединился и председатель Конференции католических епископов Германии, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга Райнхард Маркс.
«Мы должны молиться за то, чтобы эта страна не погрузилась в гражданскую войну, которая, как можно себе представить, станет катастрофой», - предостерег он и призвал усилить молитвы за мир в Украине.
Маркс выразил понимание тем, кто дает осторожные оценки ситуации на востоке Украины, учитывая непредсказуемость ее развития.
Также он призвал немецких католиков ”проявить солидарность с теми, кто отстаивает свободу, мир и демократию”.