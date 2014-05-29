Глава УГКЦ поздравил Петра Порошенко с всенародным выбором Президента Украины

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав поздравил Петра Порошенко с всенародным выбором на пост Президента Украины.

«Сегодня соборно поздравлаем победителя этих президентских выборов Петра Алексеевича Порошенко с всенародным выбором, с тем доверием, которое ему высказал украинский народ, с тем великим даром ответственности, который на него возложил Господь Бог», - сказал Предстоятель Церкви во время проповеди на праздник Вознесения Христова в Патриаршем соборе Воскресения Христова.

Блаженнейший Святослав также поздравил весь украинский народ с этим событием, которое, безусловно, станет еще одним шагом в спасении нашего соборного государства, - еще одним шагом, чтобы воцарились мир и согласие в нашем народе».

Верховный Архиепископ отметил символизм в том, что именно в пасхальное время, перед Вознесением Христовым, завершился этап выборов нового Президента нашего государства.

В то же время Глава Церкви подчеркнул всем и каждому, что, избрав Президента, мы, христиане, «не имеем права стать сторонними наблюдателями, как один человек будет выполнять свою задачу». «Мы не имеем права переложить сохранение и развитие нашего государства только на одного человека. Не можем стать только судьями тех, кому мы доверили те или иные полномочия в нашем государстве. Мы должны чувствовать свою сопричастность и совместную ответственность за судьбу родного народа и нашего государства», - отметил проповедник.

Блаженнейший Святослав также помянул всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость украинского народа. «За наших военнослужащих, которые погибли на Востоке Украины, за тех, кто отдал свою жизнь в Небесной сотни на Майдане, будем просить у Господа, чтобы принял их вместе с Христом в небесную славу», - сказал Предстоятель.

По его словам, сегодня должны выразить сочувствие и молиться за родных и близких тех, кто погиб. «Чтобы Господь Бог исцелил их душевно и телесно», - пожелал Глава Церкви.

Департамент информации УГКЦ