Глава УГКЦ короновал во Львовской области Лискую чудотворную икону

Глава Украинской Греко-католической церкви Блаженнейший Святослав в кафедральном храме Успения Пресвятой Богородицы г.Стрый во Львовской области свершил коронацию Папскими коронами чудотворной иконы Лиской Матери Божьей.

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

«Коронация иконы Богородицы с одной стороны является привселюдным признанием Церкви ее чрезвычайного чудотворного места в жизни Церкви. Это является признанием выслушанных десятков тысяч молитв, сотен тысяч выздоровлений, которые состоялись перед глазами нашей Богородицы Лиской», - сказал Блаженнейший Святослав.

Также всем присутствующим верующим было дано папское благословение во время богослужения.

После коронации владыка Тарас (Сенькив), Епарх Стрыйский, поручая свое Архиерейское служение Богородице в Лиской иконе, возложил Пресвятой Богородице подарок свою Панагию, которую ему преподнес при хиротонии Блаженнейший Любомир (Гузар), а владыка Богдан (Манишин), новохиротонизованный Епископ-помощник Стрыйский, - протоиерейский крест.

Напомним, что 10 июля 2011 года Лиской чудотворной иконе Богородицы Блаженнейший Святослав, благодаря Матерь Божью за дар своего служения Богу и Церкви, оставил в дар перед ее иконой свою первую епископскую панагию.