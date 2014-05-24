Римо-католики Украины во всех храмах 24 и 25 мая отслужат Мессу за мир и единство государства

В связи с решением Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций провести 24 мая День молитвы за Украину, за мир и единство в государстве, за проведение честных выборов, римско-католические епископы Украины призвали всех настоятелей и пастырей организовать в субботу, 24 мая, а также в воскресенье, 25 мая, специальные богослужения: Святую Мессу.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины.

«Призываем наших верующих в эти дни к особой молитве за Украину как лично, так и молиться в семье и в церковном сообществе. Пусть Господь Бог поможет нам найти путь единства, примирения и развития нашей Родины», – говорится в обращении римско-католических епископов Украины к духовенству и верующим.