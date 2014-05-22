Полиция Израиля запретила евреям-экстремистам приближаться к Папе Римскому

Израильская полиция выписала ордеры, запрещающие нескольким представителям ультраправых еврейских кругов появляться в районах, где будет находиться Папа Римский Франциск, приезжающий в выходные с паломничеством на Святую землю. Об этом сообщает РИА «Новости».

В течение ближайших четырех дней они не смогут, в частности, появляться в историческом центре Иерусалима, где сосредоточены святыни христианства, иудаизма и ислама, которые собирается осмотреть понтифик.

«Полиция выписала четырехдневный ордер на ограничение передвижения нескольких правых активистов в преддверии визита Папы, чтобы не допустить никаких провокационных инцидентов», - сообщил пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд.

Ультраправые активисты, связанные с радикальными поселенческими кругами, считаются главными подозреваемыми в вандализме в отношении христианских церквей и монастырей, мусульманских мечетей, порчи имущества палестинцев и даже объектов израильской армии.

В рамках паломничества Франциск посетит Иорданию, палестинский город Вифлеем, а потом два дня – воскресенье и понедельник – проведет в Израиле, где у него запланированы молебны, встречи с главами основным религиозных конфессий и лидерами еврейского государства.

Местная пресса пишет, что понтифик, известный своим демонстративным аскетизмом, отказался от бронированного автомобиля и намерен передвигаться на «обычном транспортном средстве». Тем не менее, в обеспечении безопасности визита полиция страны намерена задействовать 8 тысяч сотрудников.