Телевидение УГКЦ "Живое ТВ" 22 мая представит телепроект «Кобзарь объединяет»

Телевидение Украинской греко-католической церкви "Живое ТВ" и Всеукраинский благотворительный фонд Юрия Деревянко 22 мая представят проект «Кобзарь объединяет».

«Кобзарь объединяет» - это интервью с известными украинцами о Тарасе Шевченко. В частности, с Мирославом Мариновичем, Евгением Сверстюком, Джамалой, Блаженнейшим Любомиром (Гузаром), Святейшим Патриархом Филаретом, Блаженнейшим Святославом (Шевчуком), Валентином Сильвестровым, Евгением Станковичем, Тарасом Компаниченко и другими. Всего их пятнадцать.

«Когда в конце прошлого года мы начинали этот телепроект, то понимали, что Украина нуждается в объединении. Но не думали, что эта тема станет настолько актуальной. Тарас Шевченко - это очень мощный символ единства украинцев. Каждая эпоха, каждый критический период в жизни народа открывает нам нового Тараса, который своим творчеством дает ответы на самые сложные вопросы, в том числе - политические, связанные с украинством», - говорит народный депутат Юрий Деревянко.

«Глубокая проблема в восприятии Шевченко - это жесткая «зашлакованность» образа, - продолжает директор Живого ТВ Лукьян СЕЛЬСКИЙ. - Украинцы привыкли видеть его в тяжелом «мужицком» кожухе и с лицом, обрамленным такими же тяжелыми усами. Советы так долго сеяли в нашем сознании прямоугольный, словно гроб, образ Кобзаря, мы даже сейчас готовы похоронить в нем Тараса настоящего, интересного, юного и человеческого. Поэтому с первых секунд каждой серии телепроекта «Кобзарь объединяет» мы буквально заставляем зрителя шире раскрыть собственное воображение и стать в плоскости XIX-го века - с его настоящими звуками, запахами и красками».

«Одна из наших основных проблем была та, что мы не любили (и не знали!) себя самих, - отмечает певица Джамала. - Теперь многое изменилось. Не обошлось здесь и без Шевченко участия. (В сложные времена каждый народ опирается на собственных героев). В последние дни Майдана, когда было невероятно больно, я загрузила в Youtube Шевченко и просто слушала нон-стоп - хотелось еще больше почувствовать свою украинскость. Мне кажется, что сейчас поэт звучит, говоря современным языком, в формате 3D. То есть, аналитически, актуально и объединяющее».

Прототип библейского пророка, украинский Царь Давид, псалмопевец, тонкий лирик, человек, способный объединить вокруг себя украинцев в Украине и за ее пределами - в частности такого Тараса Шевченко вы увидите в телепроекте «Кобзарь объединяет».

Главная задача проекта - показать современного и актуального Тараса Григорьевича. Ведь Шевченко с 200-летней давности говорит о наших сегодняшних проблемах. Нам, его потомкам, стоит всего лишь услышать его.