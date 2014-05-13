Папа Римский утвердил дату беатификации Папы Павла VI

Папа Франциск 9 мая принял кардинала Анджело Амато, Префекта Конгрегации по делам святых. Во время этой аудиенции он утвердил декреты этой Конгрегации, касающиеся канонизационных процессов.

Прежде всего, это признание чуда, совершенного за покровительством Слуги Божьего Папы Павла VI, который открывает путь к его беатификации. Святейший Отец также утвердил, что ее проведения состоится 19 октября 2014 г. в Ватикане.

Другим декретом признано чудо за покровительством итальянского священника Луиджи Кабурлотто, который жил в XIX веке. Он также будет вскоре провозглашен блаженным.

Три другие декреты - это признание геройских добродетелей еще одного итальянского священника Джакомо Аббондо, испанского иезуита о. Аллегре Пухальса и французской мирянки Каролин Карре дю-Мальбер. Следующим этапом в их процессах должно быть признание чуда.

Радио Ватикан