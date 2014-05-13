Папа Франциск создал митрополию УГКЦ в Бразилии

В Ватикане 12 мая сообщили о том, что Папа Франциск возвел Епархию святого Иоанна Крестителя УГКЦ в Бразилии с центром в Куритибе в статус Архиепархии и митрополичьего центра. Первым архиепископом-митрополитом назначен прежний епарх владыка Владимир Ковбич, ОСВВ.

Одновременно было сообщено о том, что Папа Франциск создал Епархию Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ с центром в Прудентополе, отделив ее территорию из вновь созданной Архиепархии святого Иоанна Крестителя и подчинив этому митрополичьему центру. Первым Епархом вновь созданной Епархии назначен владыка Мирон Мазур, ОСВВ, прежний епископ-помощник Куритибской епархии УГКЦ.

История УГКЦ в Бразилии началась с прибытия в эту страну миссионеров-василиан, приехавших следом за мигрантами, которые более 120 лет назад отправились за океан в поисках лучшей судьбы. Вскоре прибыли и Сестры Служебницы. Апостольский Экзархат для верующих византийского обряда в Бразилии в 1962 году создал святой Папа Иоанн ХХІІІ, а через 9 лет его возвели в достоинство Епархии.

Первым епископом был владыка Иосиф Мартынец, ОСВВ. После него, на протяжении почти 30 лет, с 1978 до 2006 гг., епархию возглавлял владыка Ефрем Кривой, ОСВВ, а с 2006 года управляющим епископом стал владыка Владимир Ковбич, ОСВВ, три года ранее назначенный епископом-коадютором. В декабре 2005 года было сообщено о назначении владыки Мирона Мазура, ОСВВ, Епископом-помощником Куритибской епархии.

Радио Ватикан