Во Львове 4–5 мая торжественно отметят канонизацию Папы Иоанна ХХІІІ и Папы Иоанна Павла ІІ

Во Львове 4–5 мая состоятся торжественные мероприятия по случаю канонизации Папы Иоанна ХХІІІ и Папы Иоанна Павла ІІ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Канонизация Папы Иоанна Павла II и Папы Иоанна XXIII имеет чрезвычайно важное значение не только для всего христианского мира, но и для нашего города в частности. Те духовные ценности, которые в своей жизни исповедовали эти две фигуры, тесно связывают их со Львовом и Украиной. Наш город многокультурный и поликонфессиональный. Понтифики также были экуменистами, уважали и защищали другие христианские конфессии, религии мира, развивали Католическую Церковь. Для Львова канонизация этих Понтификов очень важна, ведь каждый из них своим способом защищал духовные ценности города и Украины, тем самым став частью нашей истории”, - отметил работник управления внутренней политики Львовского городского совета Евгений Бойко.

По его словам, Папа Иоанн Павел II в июне 2001 года посетил Львов, побывал во многих храмах Львова, освятил Украинский Католический Университет, встретился с молодежью в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сехове.

”Папа Иоанн XXIII своим способом стал творцом нашей истории, защитив украинского Патриарха Иосифа Слепого от ссылки», - сказал Бойко.

Как рассказала председатель комиссии по вопросам евангелизации Львовской архиепархии УГКЦ Вера Ценглевич, торжества, посвященные канонизации Пап, будут проходить в Архикафедральном Соборе Святого Юра во Львове. В воскресенье в Соборе будут выставлены для почитания фелон, в котором Иоанн Павел II служил Литургии во время пребывания в Украине, и чаша, из которой причащал Папа.

Праздничная Архиерейская Божественная Литургия начнется в 11.00.

После Литургии во дворе Собора состоится продажа литературы, посвященной жизни и деятельности Понтификов, верующим будут раздавать иконы. В 17.00, пройдет фестиваль молодежных хоров «Переступить порог надежды».

Директор издательства «Свічадо» Богдан Трояновский рассказал: ”Мы издали две книги «Папа Іван ХХІІІ» и «Чудо Кароля. Свідчення та докази святости Івана Павла ІІ». В книгах очень интересные факты о том, как Папы были связаны с Украиной. Брошюры написаны в популярной форме, рассчитаны на широкий круг читателей”.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Вселенский Архиерей Франциск канонизировал двух своих предшественников - Папу Иоанна ХХІІІ и Папу Иоанна Павла ІІ.