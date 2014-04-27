Сегодня состоится канонизация блаженных Пап Иоанна ХХІІІ и Иоанна Павла ІІ

Канонизация, то есть провозглашение святыми Католической церкви блаженных Пап Иоанна ХХІІІ и Иоанна Павла ІІ состоится сегодня, в воскресенье Божьего милосердия.

Как сообщает сайт Радио Ватикана, эта дата, вместе с канонизационными декретами, утверждена во время консистории кардиналов, состоявшейся под проводом Римского епископа Франциска 30 сентября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Иоанн XXIII (Анджело Ронкалли), который умер в июне 1963 года, был беатифицирован Иоанном Павлом II 3 сентября 2000 года. В свою очередь, Иоанна Павла II (Кароля Войтилу), который умер 2 апреля 2005 года, объявил блаженным его преемник на папском престоле Бенедикт XVI в рекордные сроки - уже 1 мая 2011 года.