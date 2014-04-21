Экзарх Одесский поздравил с Пасхой выведенных из Крыма моряков ВМС

Экзарх Одесский и администратор Крымский Украинской Греко-католической церкви владыка Михаил Бубний лично поздравил с Пасхой выведенных из Крыма на материковую часть страны военнослужащих Военно-морских сил Украины и членов их семей.

Как передает корреспондент УНИАН, владыка непосредственно в холле одесского санатория «Куяльник», в котором временно обустроились военные моряки и члены их семей, обратился к собравшимся с речью и провел пасхальную службу. «Нынешняя Пасха для Вас очень особенная, - отметил он. «Но мы хотим от имени Церкви, и от всех граждан Украины всех вас поблагодарить», - добавил экзарх. «Поблагодарить моряков украинского флота, что вы выстояли, что вы такие мужественные, в это такое трудное время испытаний смогли найти в себе силы и выносливость. И я думаю, что Господь вам это зачтет, а Украина запишет в свою историю, потому что, на самом деле, ситуация могла развиваться иным образом», - сказал владыка.

Экзарх Одесский и администратор Крымский совместно с военным капелланом ВМС Украины отцом Александром Смеречинским провели Божественную службу, освятили пасхальные блюда, сфотографировались вместе с военными моряками и членами их семей.