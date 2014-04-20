Мир победит угрозы войной, как в Воскресение Христа добро победило зло - патриарх УГКЦ

В Украине любовь победит злобу и ненависть, а мир – угрозы войной, как в Воскресение Христа добро победило зло.

Об этом в своем поздравлении с Пасхой к верующим и духовенству заявил патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук).

Он напомнил, что этот год – это год 25-летия легализации УГКЦ, и поднял важные общественно-политические темы.

«Иисус Христос силой и деянием Святого Духа присутствует в истории нашей Церкви и нашего народа. Мы хорошо знаем этот Его и наш крестный путь. Еще в недавнем прошлом нашу Церковь и наш народ пытали и распинали, ложно свидетельствовали на нас, в нас стреляли и бросали в тюрьмы. Однако мы все это пережили и, благодаря Богу, возродились к новой жизни сообщества Христовых учеников. Сегодня вновь нам угрожают оружием и запугивают разделом страны и захватом храмов», - отметил отец Святослав.

При этом он добавил, что «Христос и сегодня с нами! Нашу боль Он принимают так, словно это Ему лично наносили раны. Это Он был попран избиением молодежи на Майдане. Это Его сделали нищим, когда добро народа разворовывала коррумпированная власть. Это Его арестовывали и несправедливо осуждали, выставляли нагим на морозе и пытали похищенным. Это Он – первая жертва Небесной сотни. Его слова на кресте, которые звучат сегодня в совести верующих людей Украины, – «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят!» (Лк. 23,34), – касаются, в первую очередь, тех государственных и церковных лидеров, своих и соседних, которые подстрекают народ к слепой агрессии и ненависти: «Распни, распни Его!» (Лк. 23,21). Однако сила человеческой злобы, лжи и насилия ничто по сравнению с силой Божьей правды и любви. Это Христос нас сегодня возносит, и как Церковь, и как народ. Как в Воскресение добро побеждает зло, так и в нашей истории любовь победит злобу и ненависть, а мир – всякие угрозы войной».