В Великую Среду римо-католики Львова проведут Крестный Ход по улицам города

В Великую Среду, 16 апреля, в 19.00 римо-католики Львова проведут Крестный Ход по улицам города.

Его маршрут - от кафедрального собора, на пл. Кафедральной, 1 к храму Св. Антония, по ул. Лычаковской, 59 а.

Священнослужители приглашают львовян присоединиться к молитве и Крестному Пути.

Как информирует официальный сайт Львовской архидиецезии РКЦ в Украине, в 18.30 - состоится Месса в кафедральном соборе Успения.

19.00 - Стартует крестный ход.

21.00 - Завершение шествия в храме Св. Антония.