В Великую Среду римо-католики Львова проведут Крестный Ход по улицам города
14:26, 15 апреля 2014Католицизм
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В Великую Среду, 16 апреля, в 19.00 римо-католики Львова проведут Крестный Ход по улицам города.
Его маршрут - от кафедрального собора, на пл. Кафедральной, 1 к храму Св. Антония, по ул. Лычаковской, 59 а.
Священнослужители приглашают львовян присоединиться к молитве и Крестному Пути.
Как информирует официальный сайт Львовской архидиецезии РКЦ в Украине, в 18.30 - состоится Месса в кафедральном соборе Успения.
19.00 - Стартует крестный ход.
21.00 - Завершение шествия в храме Св. Антония.
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