В УГКЦ издали инструкцию о поведении священников во время выборов

Cинод епископов Украинской Греко-католической церкви утвердил «Инструкцию о поведении священнослужителей во время политических избирательных кампаний».

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины, авторы документа объяснили, что создать Инструкцию их побудили случаи злоупотребления духовенства в избирательной парламентской кампании 2012 года.

«Сигналы, которые поступали от верующих УГКЦ и других граждан, публикации в СМИ и собственные наблюдения побудили владык издать этот отдельный документ для упорядочения вопроса отношения священнослужителей к общественно-политическим процессам, в частности в контексте избирательной гонки», - объясняют авторы.

Эта инструкция священнослужителю категорически запрещает состоять в какой-либо политической партии, распространять в храме или на церковном дворе агитационные материалы кандидатов или партий и политических блоков, агитировать за кого-либо, а также открыто проявлять свои политические симпатии в частных беседах с верующими.

Инструкция не исчерпывает всех возможных обстоятельств или ситуаций, которые случаются в контексте избирательной гонки. Она лишь дает общие нормы и описывает наиболее распространенные случаи, подавая правила поведения духовенства в них.

Как отмечают в УГКЦ, ее задача заключается в том, чтобы дать священнослужителям разъяснения о месте и роли Церкви и ее служителей в политических и общественных процессах в свете социальной доктрины Католической Церкви, а также предложить конкретные душпастырские указания относительно поведения священнослужителей во время избирательных кампаний разного уровня.