На Благовещение освящен самый большой колокол Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) 7 апреля освятил самый большой колокол Патриаршего собора Воскресения Христова.

Освящение колокола произошло сразу после Архиерейской Литургии с Чином хиротонии владыки Михаила (Бубния). В освящении колокола приняли участие все священнослужители, которые присутствовали на хиротонии владыки Михаила.

«Мы получим памятку, которая останется здесь на века и этот колокол будет будить всех на Левом берегу нашего могучего Днепра», - отметил Глава Церкви.

Как сообщил в комментарии Департамента информации владыка Иосиф (Милян), крупнейший колокол Патриаршего собора будет носить название «Архистратиг Михаил».

«Архистратиг Михаил» весит почти четыре тонны. Его изготовили в Королевской колокольной в Голландии за спонсорские средства благотворителей из разных стран мира.

Департамент информации УГКЦ