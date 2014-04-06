УГКЦ возобновляет в своих храмах Акт посвящения Украины под Покров Богородицы

Акт посвящения Украины под Покров Пресвятой Богородицы проходят сегодня, 6 апреля, во всех храмах Украинской Греко-католической церкви в Украине и за рубежом.

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), глава УГКЦ Блаженнейший Святослав проведет его в Киеве, в Патриаршем соборе, все епископы – в своих кафедральных соборах, а священники – в приходских церквах после каждой Службы Божьей.

Глава УГКЦ в своем Пастырском послании к верующим и духовенству по случаю возобновления Акта посвящения Украины под Покров Пресвятой Богородицы рассказал о желании возобновить Акт посвящения украинского народа под всемогущий Покров Пресвятой Богородицы.

День 6 апреля избран не случайно, ведь на 5 апреля этого года приходится Акафистная суббота, а 7 апреля, согласно византийскому обряду, празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Патриарх Святослав напомнил, что в свое время под Покров Пречистой Девы Марии посвятил народ Руси-Украины благоверный князь Ярослав Мудрый. Возобновил это посвящение в Зарванице в 1995 году светлой памяти Мирослав Иоанн кардинал Любачевский.

Акт возобновления посвящения под Покров Божией Матери Предстоятель Церкви сейчас обусловливает тем, что в этот период наш народ и наша Родина переживают великие испытания, связанные с оккупацией части нашей земли, в связи с чем наши сердца преисполнены тревогой за будущее, неуверенностью и страхом. «Ввиду новых исторических обстоятельств, желаю направить ваши духовные глаза к Богородице и в ответ на ее любящее и заботливое присутствие в нашей жизни отдать всех вас под ее материнскую опеку», – говорится в Послании.

«Настоящим актом торжественно признаем Божью опеку над нами, выявляем нашу любовь к Пресвятой Богородице, готовность исполнить все, что завещал нам ее Сын и наш Господь Иисус Христос, и желание служить Богу и родному народу только в свете Божьего закона. Пусть конкретным проявлением нашего стремления воплотить в жизнь это посвящение станет молитва к Пречистой Богоматери, которую мы будем практиковать лично и совместно, испрашивая у Господа при посредничестве Богородицы благословения для нашего многострадального народа», – говорится в Пастырском послании.

«Приглашаю и призываю всех епископов, священников, монахов и монахинь и мирян нашей Церкви жить в доверии и молитве к Пресвятой Богородице, чтобы под ее Покровом всегда хранимые мы после трудов и подвигов Великого поста достигли светлого Воскресения Господа нашего Иисуса Христа и стали свидетелями и соучастниками восстановления нашей любимой Родины», – призвал Предстоятель УГКЦ.

«Мы предложили провести такие Акты посвящения нашим братьям Православных Церквей Украины, ведь когда его инициировал князь Ярослав Мудрый, Киевская Церковь была неразделенной. Потому, надеемся, что они также осуществят такие литургические чины», – отметил Блаженнейший Святослав.

Он пожелал, чтобы на наш народ, по молитвам Богородицы, сошло благословение.