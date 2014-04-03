Глава УГКЦ вошел в топ-10 людей 2013 года по версии журнала «lnside the Vatican»

Предстоятель Украинской Греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) вошел в топ-10 людей 2013 года по версии журнала «lnside the Vatican».

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, глава УГКЦ отмечен за то, что он стал «смелым свидетелем истины и добра».

По этому случаю журнал «lnside the Vatican» опубликовал биографическую статью о главе УГКЦ. «Благодаря своей энергии и запалу в защите Церкви в Украине, особенно в этот тяжелый год для этой страны, мы отметили его как одного из выдающихся людей 2013 года», говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что Блаженнейший Святослав считается объединительной силой для греко-католиков в Украине и во всем мире, поскольку он жил за рубежом и знает жизнь украинцев в диаспоре. Также в этой биографической статье подчеркивается, что Предстоятель УГКЦ выступает «промоутером экуменического диалога с Православной церковью и хочет диалога с нынешним правительством Украины». «Он является лидером Церкви, которая поднимает свой голос в защиту свободы, особенно в свете последних событий в Киеве», говорится в статье.

Добавим, что журнал «lnside the Vatican» выходит в свет ежемесячно с 1993 года. Он информирует общественность о событиях в Римской курии, в Ватикане и Риме, а также в христианском мире. Читательская аудитория издания составляет 17 500 человек, тираж 15 000 экземпляров. Ежемесячник распространяется прежде всего в США и Канаде.