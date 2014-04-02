Создан Харьковский Экзархат УГКЦ

Блаженнейший Святослав (Шевчук), Верховный Архиепископ Киево-Галицкий, с согласия Синода Епископов УГКЦ и посоветовавшись с Апостольской Столицей, создал Харьковский Экзархат УГКЦ, выделив его территорию из теперешнего Донецко-Харьковского экзархата.

По сообщению Радио Ватикан от 2 апреля, Святейший Отец дал согласие на каноническое избрание упомянутым Синодом о.Василия Тучапца, ОСВВ, теперешнего игумена монастыря Святого Василия Великого в Киеве, первым Экзархом Харьковским, выделяя ему титулярную резиденцию Центурионес.

Владыка-номинат Василий Тучапец, ОСВВ, родился 29 сентября 1967 года в Яворове на Львовщине. В 1968 году вступил в Провинцию Наисвятейшего Спасителя Василианского Ордена святого Иосафата в Украине, где в 1996 году дал вечные обеты. Философско-богословское образование получал в Польше, защитив в 1998 году лиценциат по патристическому богословью.

Иерейское рукоположение получил 12 июля 1997 г. из рук св.п.владыки Софрона Дмитерка, ОСВВ. С 1998 года исполнял разные душпастырские и настоятельские обязанности в монастырях Провинции, занимался преподавательской деятельностью. С 2005 года – игумен монастыря Святого Василия Великого в Киеве, а с февраля 2012 г. – советник и викарий протоигумена Провинции Наисвятейшего Спасителя.

РиСУ