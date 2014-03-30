Итальянец в знак протеста в четвертый раз забрался на купол собора в Ватикане

Предприниматель Марчелло Ди Финицио в четвертый раз забрался на купол Собора Святого Петра в Ватикане, протестуя против экономической политики правительства Италия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Rai News 24.

Мужчина преодолел установленное на смотровой площадке Собора специальное ограждение и при помощи альпинистского оборудования перебрался на купол. Он развернул плакат с обращением к Папе Римскому Франциску и президенту Италии Джорджо Наполитано с просьбой помочь в борьбе против уничтожения социальных достижений.

”Меня уже три раза обманывали, но я не дам им убить меня, я продолжу бороться. У меня забрали все, но они не посмеют забрать у меня мое достоинство”, - написал Ди Финицио на своей странице в Facebook.

Предприниматель из Триеста уже в четвертый раз забирается на купол Собора Святого Петра, выражая таким образом свое несогласие с политикой властей по развитию экономики. Забравшись на купол впервые в октябре 2012 года, мужчина просидел там почти 30 часов, протестуя простив лицензирования коммерческой деятельности на пляже, так как сам являлся владельцем одного из пляжных баров и занимался сдачей в аренду зонтиков и шезлонгов.