В Тернопольской области к сороковому дню гибели героев Небесной сотни началось паломничество в Зарваницу

В Тернопольской области началось богомолье в Зарваницу по случаю 40-го со дня гибели героев Небесной сотни.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Самообороне Тернопольской области, которая организовала богомолье, участие в нем принимают волонтеры медслужби и активисты Майдана, жители области, представители общественных организаций.

Сегодня они отправились из Тернополя в Марийский центр в Зарванице и пройдут пешком 60 километров. По дороге паломники будут молиться за души невинно убиенных людей в столице, а завтра по героям Небесной сотни будет отслужена панихида.

Также в воскресенье в 9 часов утра состоится богослужение в соборе 3арваницкой Матери Божьей.

После богомолья в Зарванице состоится областной съезд Самообороны Тернопольской области.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно на Всеукраинское богомолье сюда приходят около 100 тыс. паломников.