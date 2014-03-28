В Тернопольской области епархия УГКЦ собрала почти 100 тыс. грн для нужд армии

В Тернопольской области Тернопольско-Зборевская епархия Украинской греко-католической церкви собрала около 100 тыс. грн для нужд Вооруженных Сил Украины.

«Наша архиепархия организовала сбор продуктов и средств на закупку необходимой амуниции. Благодаря небезразличию верных, нам за короткий период удалось отправить 2 грузовика продуктов на полигоны вблизи Киева. По состоянию на сегодня, из собранных средств на потребности Министерства обороны Украины перечислено 50 тыс. грн. 20 тыс. грн перечислено военному комиссариату на ремонт воинской части в городе Тернополе, которая готовится принять украинских солдат. Заказаны амуниции для тернопольских гвардейцев на сумму 26 тысяч 250 гривень», – рассказал архиерей Василий Семенюк.

Он поблагодарил всех верных за то, что проявили свой патриотизм, любовь к Украине и сознательную христианскую позицию и поддержали части Национальной Гвардии Украины.

Архиепископ также выразил благодарность о. Владимиру Топоровскому, о. Мирославу Петрущаку, о. Ивану Гуне и о. Емельяну Кобелю, которые в последние дни приняли участие в духовной миссии в поддержку киевского Майдана и предоставлении пастырской опеки формированиям Национальной Гвардии на киевских полигонах.

Митрополит также напомнил, что в воскресенье, 30 марта, состоится паломничество в Зарваницу волонтеров медслужбы Майдана и активистов.