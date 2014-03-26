На Львовщине римо-католический костел XIX века продают на кирпичи

На Львовщине римо-католический костел XIX века выставили на продажу. Владелец культового здания предлагает купить костел частями - по 6 грн за кирпич.

Эту информацию подтвердил «Взгляду» заместитель городского головы Каменки-Бугской Богдан Ковалюк.

«Ранее в костеле было помещение колбасного цеха, которое принадлежало Каменко-бугскому райпотребсоюзу. Потом это помещение купил предприниматель Роман Робак, и теперь костел является его собственностью», - рассказал Ковалюк.

После того предприниматель выносил на исполком просьбу о разрешении сделать костел жилым помещением, но из-за того, что здание было культовым сооружением, город не согласовал такое решение.

За сколько предприниматель приобрел здание - неизвестно. Богдан Ковалюк говорит, что это было давно, до действующей каденции нынешних депутатов. Однако сейчас, согласно сообщению Робака, он планирует выручить за кирпичи с польского костела 800 тыс грн.

В городском совете Каменки-Бугской говорят, что владелец может делать с ним все, что захочет. Более того, римо-католическая община, а также архицезия во Львове не возражают против таких действий.

«Я разговаривал с представителями римо-католической общины, которые подтвердили, что не имеют претензий по поводу здания. Предприниматель хотел продать костел местным католикам, однако они отказались из-за нехватки денег», - отметил Ковалюк.

РиСУ