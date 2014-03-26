Президент ВКУ обсудил с главой УГКЦ события, связанные с евромайданами в Украине

Президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий обсудил с Патриархом Украинской Греко-католической церкви Святославом (Шевчуком) события, связанные с евромайданами в Украине, в том числе активное участие в них УГКЦ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

В ходе встречи были обсуждены нынешние события в Украине, в частности оккупация Крыма российскими войсками и угроза их дальнейшего вторжения на территорию Украины.

В связи с чем стороны подчеркнули важность мобилизации украинской диаспоры в мире для обеспечения поддержки Украины со стороны международного сообщества в вопросах ее территориальной целостности. Также была подчеркнута важность информирования мира о правдивых событиях в Украине.

“Всемирный конгресс украинцев будет продолжать сотрудничать с Украинской Греко-католической церковью и защищать ее интересы”, – заявил Чолий.

*** ВКУ - международная координационная надстройка украинских обществ в диаспоре, представляющая интересы свыше 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основанный в 1967 г. как неприбыльная организация, в 2003 г. ВКУ был признан как неправительственная организация со специальным консультативным статусом Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций.