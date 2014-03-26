Католик из Канады получил благословение поститься немецким пивом
14:12, 26 марта 2014Католицизм
0
Веб-дизайнер из Торонто Крис Шриер принял решение не употреблять твердую пищу во время 40-дневного Великого поста, пишет канадская газета The National Post.
Единственным, что поддерживает Криса Шриера в живых, является пиво, которое является «хобби, страстью и подработкой» дизайнера.
По данным издания, Крис Шриер даже получил у местного священника благословение употреблять только немецкое пиво во время великого поста.
Сообщается, что каждый день Шриер начинает с бутылки крепкого пива на завтрак, выпивает вторую бутылку на обед и большую бутылку объемом 650 мл на ужин.
По словам самого Шриера, замена еды пивом является еще большим испытанием «духовной дисциплины», чем он мог предположить.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter