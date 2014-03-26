Католик из Канады получил благословение поститься немецким пивом

Веб-дизайнер из Торонто Крис Шриер принял решение не употреблять твердую пищу во время 40-дневного Великого поста, пишет канадская газета The National Post.

Единственным, что поддерживает Криса Шриера в живых, является пиво, которое является «хобби, страстью и подработкой» дизайнера.

По данным издания, Крис Шриер даже получил у местного священника благословение употреблять только немецкое пиво во время великого поста.

Сообщается, что каждый день Шриер начинает с бутылки крепкого пива на завтрак, выпивает вторую бутылку на обед и большую бутылку объемом 650 мл на ужин.

По словам самого Шриера, замена еды пивом является еще большим испытанием «духовной дисциплины», чем он мог предположить.

gazeta.ru