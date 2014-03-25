Папа Римский Франциск благословил фильм Даррена Аронофски «Ной»

Папа Римский Франциск 24 марта благословил фильм Даррена Аронофски «Ной» на встрече с актером Расселом Кроу, исполнившим в картине главную роль. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Рассела Кроу, Папа Франциск во время короткой встречи с ним одобрил фильм и проявил последовательность в своих словах и делах. Как заявил Кроу, с учетом многочисленных споров вокруг фильма «Ной» приглашение в Ватикан было большой честью.

Расселу Кроу удалось встретиться с Папой Римским только с третьей попытки. Две предыдущие встречи, назначенные на прошлой неделе, были отменены по инициативе Ватикана. Для просьб о встрече актериспользовал твиттер, где предлагал Папе Римскому посмотреть фильм «Ной» и делился с ним собственным мнением о картине.

В октябре 2013 года студия Paramount провела пробные показы «Ноя», на которых присутствовали представители разных религиозных общин. Картина вызвала неоднозначную реакцию зрителей. Так, фильм подвергся критике за несоответствие библейскому тексту, а также за сцены с пьяным Ноем. Кроме того, мусульманская традиция не допускает изображений пророков, одним из которых считается Ной, в связи с чем лента еще до выхода на экраны была запрещена к показу в ряде исламских государств.

Фильм «Ной» Даррена Аронофски основан на библейском тексте о потопе и Ноевом ковчеге. Картина стала самым крупнобюджетным проектом режиссера: на ее съемки было потрачено около 130 миллионов долларов США. Помимо Кроу, исполняющего главную роль, в фильме снялись Дженнифер Коннелли, Энтони Хопкинс и Эмма Уотсон. В российский прокат «Ной» выйдет 27 марта 2014 года.

Седмица