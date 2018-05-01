Во Львове состоялось многотысячное молитвенное Крестное шествие в память Андрея Шептицкого (фоторепортаж)

Сегодня во Львове состоялось многотысячное молитвенное Крестное шествие, которое возглавили представители ВО «Свобода».

Как сообщили УНИАН в пресс - службе партии, во главе шествия были председатель Львовской облгосадминистрации Ирина Сех, председатель облсовета Петр Колодий, секретарь горсовета Василий Павлюк.

Участие в нем также приняли депутаты областного и городского советов.

Крестное шествие по улицам Львова в этом году было посвящено чествованию памяти митрополита Андрея Шептицкого и 25- й годовщине выхода УГКЦ из подполья.

По данным «Свободы» , в процессии приняли участие не менее 20 тысяч человек.

Процессия отправилась от храма Святого архистратига Михаила, а закончилась около Архикафедрального собора Святого Юра.

«Особенностью нынешнего шествия было то, что крест поочередно несли активисты Майдана, сотники, автомайдановцы, представители медицинской службы Майдана. К ним присоединялись представители власти, студенты, священники и монахи», - сообщили в пресс -службе.

«Во время остановок семинаристы читали тексты духовных размышлений, отрывки из произведений митрополита Андрея и воспоминания о жизни и мученичестве блаженных УГКЦ, в частности об отце Емельяне Ковче, владыке Николае Чернецком, отце Николае Конраде и других», - отметили в партии.

"УНИАН-Религии"

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