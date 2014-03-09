Глава УКГЦ призвал украинцев в этом году обязательно прочитать Святое Письмо и «Кобзарь»

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав (Шевчук) призвал украинцев в этом году обязательно прочитать Святое Письмо и «Кобзарь».

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом он обратился ко всем в своем выступлении на Майдане Незалежности во время торжественных мероприятий к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

«Я призываю каждого из вас в этом году взять в одну руку – Святое Письмо, Божье слово, а в другую – «Кобзарь» и прочтите в этом году эти две книги, и вы услышите пророческое Божье слово, сказанное к украинскому сердцу, которое его оживит и даст ему новую силу», - сказал блаженнейший.

Он также отметил, что Майдан Незалежности является голосом Украины, голосом украинского народа, украинского сердца.