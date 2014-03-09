В церквях и храмах в Италии молились за мир и счастье в Украине

В церквях и храмах по всей Италии молились сегодня за мир и счастье в Украине.

Как сообщает Радио «Свобода», это состоялось по инициативе Итальянской епископской конференции и ее президента кардинала Анджело Баньяско. Так епископы Италии откликнулись на призыв Папы Римского «молиться за Украину, которая переживает деликатную ситуацию».

Накануне кардинал Баньяско направил письмо со словами поддержки предстоятелю Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку.

Воскресная молитва засвидетельствовала также близость католической церкви к многочисленным украинцам Италии, которые обеспокоены судьбой родных на родине.

Для поддержки украинцев в нынешней ситуации создана рабочая группа в составе благотворительных организаций «Каритас» разных европейских стран, информирует радио «Ватикан».

Украинское сообщество в Риме сегодня отметило также память Великого Кобзаря. В греко-католическом соборе Святой Софии отслужили литургию, а затем возле памятника Тарасу Шевченко отслужили панихиду и возложили цветы. Мероприятия завершились Шевченковским вече и художественной программой «Шевченкова молитва».