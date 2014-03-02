Папа Римский Франциск призвал к диалогу и обеспечению мира в Украине
23:21, 02 марта 2014Католицизм
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Папа Римский Франциск призвал к диалогу и обеспечению мира в Украине.
Как сообщает сайт Радио Ватикана, соответствующее обращение Франциск сделал к паломникам, украинскому обществу и международному сообществу после молитвы «Ангел Господень».
«Дорогие братья и сестры, прошу вас и дальше молиться за Украину, которая переживает нелегкую ситуацию. Призывая все составляющие части страны работать над преодолением недоразумений и сообща строить будущее государства, обращаюсь к международному сообществу с горячим призывом поддержать каждую инициативу в интересах диалога и согласия», – сказал Папа Римский.
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