Папа Римский начал сегодняшнее заседание кардиналов с молитвы за Украину

Папа Римский Франциск начал второй день заседания Консистории кардиналов с молитвы за Украину.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

Во время молитвы Третьего времени Папа Франциск выразил солидарность с украинцами и передал слова поддержки украинским кардиналам.

Святейший Отец, в частности, сказал: « Я бы хотел направить приветствия, не только личные, но и от имени всех вас, украинским кардиналам - Марьяну Яворскому, выслуженному Архиепископу Львова и Любомиру Гузарю, выслуженному Верховному Архиепископу Киева, - которые в эти дни много страдают из-за великих трудностей в своем Отечестве». «Наверное, было бы хорошо, чтобы от имени нас всех послать такое приветствие. Согласны ли вы?», - сказал Франциск.

Кардиналы в ответ поддержали слова Папы аплодисментами.

Как известно, во время предыдущей аудиенции Папа Римский заверил в своей близости к украинскому народу и призвал искать согласия и мира.