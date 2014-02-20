В Тернопольской области во всех храмах УГКЦ каждые 2-3 часа будут звонить колокола

В Тернопольской области во всех храмах Украинской греко-католической церкви каждые 2-3 часа будут звонить колокола.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской Епархии, с соответствующей инициативой выступил епарх Василий Семенюк.

Он также призвал людей продолжать молиться за спокойствие в Украине.

«Украина и ее дети сегодня в опасности. Чувствую большое сожаление, что призывы Церкви о недопущении кровопролития и мирном урегулировании конфликта не были услышаны. В один голос с Блаженнейшим Святославом, главой УГКЦ, осуждаю насилие, кровопролитие и пренебрежение правами человека и волей народа, а также подчеркиваю, что тот, кто имеет власть, несет всю полноту ответственности за происходящее в стране», - сказал епископ.

Он также призвал жителей области помогать тем, чьи родственники пострадали в результате революционных событий.

«Умоляю каждого верного Тернопольско-Зборовской митрополии не быть равнодушными и проявить солидарность с пострадавшими собратьями. Призываю тщательно соблюдать пост каждый четверг и, по возможности, в другие дни. Прошу настойчивее молиться в храмах и семейном кругу, проявлять милость к каждому человеку, пострадавшему в результате противостояния, ведь миссия Церкви - быть милосердным самарянином для всех, кто попал в беду», - сказал Семенюк.

Он также призвал жителей области сохранять веру в то, что через заступничество Матери Божьей Зарваницкой, «нашей Покровительницы и Заступницы Подолья и всей Украины», Украинский народ получит понимание и найдет путь преодоления братоубийственной беды.