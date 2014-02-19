Глава УГКЦ призвал к прекращению кровопролития

Глава УГКЦ Святослав Шевчук призвал немедленно остановить кровопролитие в стране.

Соответствующее заявление размещено на сайте Украинской греко-католической церкви.

«С большой горечью утверждаю, что призывы церквей о недопущении кровопролития и о мирном урегулировании конфликта не были услышаны. Именем Божьем осуждаю насилие, близорукость и пренебрежение правами человека и свободой народа. Подчеркиваю, что тот, кто имеет власть, несет всю полноту ответственности за происходящее в стране. Обращаюсь ко всем: немедленно остановите кровопролитие. Призываю всех детей Церкви к посту, молитве и солидарности с пострадавшими. В этот момент, когда над Украиной нависла беда братоубийства, пусть во всех храмах УГКЦ звонят колокола», - призвал глава УГКЦ.