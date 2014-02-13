Ливанский епископ рассказал о мусульманах, которые переходят в христианство

Ливанский епископ в интервью Catholic News Agency (CAN) рассказал о трудностях, которые возникают, когда мусульмане переходят в христианство.

Епископ католической церкви, чье имя, место служения, а также обрядовую традицию агентство сохранило в тайне, сказал, что мусульмане, которые становятся христианами, почти всегда вынуждены жить за границей, «потому что невозможно быть обращенным и оставаться здесь». Другие же, которые неспособны покинуть страну, переезжают в христианские анклавы ради собственной безопасности.

Мусульмане, которые принимают христианскую веру, сталкиваются с большой враждебностью со стороны бывших единоверцев. Процесс принятия крещения в Ливане, где мусульмане составляют большинство населения почти всегда происходит в тайне. По этой причине статистические данные о количестве крещений взрослых ливанцев не обнародуют.

И все же, несмотря на трудности и опасности, как сказал епископ, он знает многих мусульман, которые стали христианами.

Sedmitza.ru