Белорусские католики завещают свои органы трансплантологии

По инициативе прихожан и при поддержке настоятеля католического прихода Рождества Божьей Матери в Гомеле, а также по благословению епископа Казимира Великосельца в церкви проходит беспрецедентная акция: католики подписывают добровольное согласие на использование после смерти своих внутренних органов в трансплантологии.

«Дарение своих органов медицине - это тоже дело любви к ближнему», - подчеркнул настоятель церкви отец Славомир Ласковски.

«Католическая Церковь призывает верующих завещать свои органы после смерти больницам для трансплантации. Потому что так человек дает жизнь другим людям. Однако на это должно быть личное согласие каждого человека. Закон Божий, в отличие от закона государства, предписывает использовать органы для пересадки только тех людей, которые предварительно дали свое согласие на это. Мы декларируем это согласие для чистоты своей совести», - дополнил викарий прихода отец Доминик Шимански.

Акцию приветствует руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения Беларуси Олег Руммо.

«Нам очень приятно, что верующие нас поддерживают. Да, с юридической точки зрения, такие заявления не имеют силы, поскольку по белорусским законам медики руководствуются презумпцией согласия. То есть, врачи используют органы умерших людей без его завещания или согласия родственников. Если же человек принципиально не хочет, чтобы его органы в случае смерти могли пересадить другому, он вправе написать заявление по месту жительства, его данные занесут в общий реестр. Но акция, которую вы проводите, показывает, что не нам, медикам, нужны органы, а тяжело больным людям, которых можно спасти только благодаря трансплантации», - заявил Олег Руммо.

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