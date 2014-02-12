Папа Франциск: помолимся за Бенедикта XVI, человека большого мужества и смирения
00:24, 12 февраля 2014Католицизм
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В первую годовщину исторического объявления Бенедикта XVI о своей отставке Папа Франциск призывал верующих присоединиться к его молитве за своего предшественника, передает Радио Ватикана.
Сообщение от 11 февраля 2014 года на английском языке в аккаунте Папы Франциска в «Твиттере» гласит:
«Сегодня я прошу вас присоединиться ко мне в молитве за Его Святейшество Бенедикта XVI, человека большого мужества и смирения».
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