В Баварии случайно обнаружили мощи преп. Леонарда Ноблакского

В католической церкви г. Графинг, где три женщины-рестравратора работали над восстановлением разрушенных в июне 2013 г. вандалом-наркоманом церковных скульптур, случайно обнаружена ваза, в которой были спрятаны мощи преп. Леонарда Ноблакского († 559).

Мощи были упакованы в небольших холщевых мешочках, между ними находилась записка об их принадлежности св. Леонарду, сообщают мюнхенские СМИ.

Другая часть мощей находилась в специальном реликварии, который был похищен молодым вандалом-наркоманом и продан неизвестному лицу за 50 евро.

В течение многих столетий приход церкви св. Леонарда владел мощами св. Леонарда. Здесь и в других баварских деревнях ежегодно проводится традиционный праздник, посвященный Леонарду, которого считают покровителем сельскохозяйственных животных, особенно лошадей. По этой причине прихожане церкви в Графинге были сильно опечалены тем, что реликварий с мощами их любимого святого был похищен.

О том, что в храме в течение нескольких десятилетий стояла незамеченной в небольшой нише ваза с частью мощей св. Леонарда, никто из прихожан не подозревал. В 1966 г. ваза была вынесена из алтаря, на месте которого был построен новый. Неожиданная находка стала радостным событием в жизни прихожан Графинга.

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