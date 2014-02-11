Бенедикт XVI на пенсии читает газеты, смотрит новости и играет на фортепиано

Спустя год после отречения папы римского Бенедикта XVI от престола его помощник архиепископ Георг Генсвайн рассказал The Daily Telegraph о том, как бывший понтифик проводит свое время на пенсии.

В последние годы своего пребывания во главе католической церкви 86-летний Йозеф Ратцингер испытывал серьезные проблемы со здоровьем, однако в настоящее время, по словам Генсвайна, он чувствует себя хорошо. Бывший понтифик регулярно встает в полшестого утра, ежедневно читает газеты, коротает вечера игрой на фортепиано, встречами со старыми друзьями и просмотром новостей по телевизору.

"Папа Бенедикт находится в мире с Господом и с самим собой", - добавил архиепископ Генсвайн. По его словам, бывший понтифик своей главной задачей сейчас видит помощь Римско-католической церкви и своему преемнику Франциску через молитву.

Бенедикт XVI стал вторым за всю историю католической церкви понтификом, решившим добровольно уйти в отставку.

ИТАР-ТАСС