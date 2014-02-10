Папа Франциск: пусть Олимпийские игры в Сочи станут настоящим праздником спорта и дружбы

Пусть зимние Олимпийские игры в Сочи будут «праздником спорта и дружбы»: с таким пожеланием Папа Франциск обратился к организаторам и участникам Олимпиады после чтения молитвы Angelus в полдень 9 февраля, сообщает сайт Радио Ватикана.

“В эти дни в Сочи, в России, проходят зимние Олимпийские игры. Я хотел бы приветствовать организаторов и всех спортсменов, с пожеланием, чтобы эта Олимпиада стала настоящим праздником спорта и дружбы”, - этим приветствием Папа Франциск присоединился к спортивному празднику, который объединил участников из 90 стран мира.