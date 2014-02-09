В Южном Судане уничтожены все храмы католической епархии Малакал

В Южном Судане в результате боевых действий за месяц полностью уничтожены культовые сооружения епархии Малакал, построенные за 8 лет.

Об этом в интервью Radio Bakhita рассказал апостольский администратор епархии Малакал (столица Верхнего Нила) Роко Табан, пишет портал InfoCatolica.

Две фракции SPLM (Движение за освобождение народа Судана, правящая партия) борются за контроль над добычей нефти в регионе.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное 23 января в Аддис-Абебе, миссия ООН в Южном Судане продолжает фиксировать столкновения в Верхнем Ниле и штате Джонглий. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и преступлениях против гражданского населения.

Sudan Tribune опубликовала заявления пресс-секретаря бывшего вице-президента Риека Мачара, который обвиняет правительственные войска и союзное ополчение, пришедшее из штата Голубой Нил в совершении преступлений против гражданских лиц после взятия Малакала. Солдаты правительственной армии убивали мирных жителей из племен нуэров, шиллук и динка бор. Одной из жертв стал протестантский пастор.

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