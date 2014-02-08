После канонизации Папа Иоанн Павел II будет объявлен покровителем Всемирного дня молодежи

Когда Папа Франциск объявит о канонизации Папы Иоанна Павла II в день Воскресения Божественного милосердии (2-е воскресенье по Пасхе), он также объявит его небесным покровителем Всемирного дня молодежи, сообщило ватиканское издание L’Osservatore Romano.

В своем обращении по поводу 29-го Дня молодежи, которое будет оглашено в Пальмовое (Вербное) воскресенье в Ватикане, Папа Франциск намерен объявить, что «канонизация Иоанна Павла II, которая будет совершена во второе воскресенье Пасхи, будет событием, отмеченным огромной радостью».

«Он будет великим покровителем Всемирного дня молодежи, которому он положил начало и всегда поддерживал», — добавил Папа Франциск.

В 1985 г. Папа Иоанн Павел II, причисленный к лику блаженных Католической Церкви своим преемником – Папой Бенедиктом XVI, объявил об учреждении Всемирного дня молодежи и провел первый такой фестиваль в следующем году. Следующее международное празднование Дня молодежи состоится в Кракове в 2016 г.

Sedmitza