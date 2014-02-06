В Париже на благотворительном аукционе был продан мотоцикл папы Франциска

В Париже на благотворительном аукционе был продан мотоцикл Harley-Davidson, ранее принадлежавший папе римскому Франциску. Мотоцикл достался ему в подарок в июне 2013 года, когда компания Harley-Davidson отмечала свое 110-летие, сообщает Би-Би-Си.

Аукцион проводился для сбора средств для помощи бездомным в Риме. Понтифик расписался на бензобаке мотоцикла модели Dyna Super Glide с объемом двигателя 1588 куб.см. Сообщается, что он ни разу не успел на нем прокатиться.

Начальная цена была зафиксирована на уровне 12 тысяч евро. В результате торгов мотоцикл ушел с молотка за 210 тысяч евро. Он достался неизвестному покупателю, участвовавшему в аукционе по телефону. Кожаная куртка, подаренная папе вместе с мотоциклом, была продана за 50 тысяч евро.

Перед началом торгов в своем заявлении аукционный дом отметил, что понтифик предпочитает скромные средства передвижения. Франциск ранее отказался от дорогих машин из ватиканского автопарка и пользуется автомобилем Ford Focus.