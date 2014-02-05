Папа Франциск обнародовал свое первое послание на Великий пост

Служба Святого Престола представила тезисы первого послания папы римского Франциска на Великий пост. Свое послание понтифик озаглавил евангельской строкой "Обнищал, дабы вы обогатились Его нищетою", сообщает ИТАР-ТАСС.

В этом документе папа пишет о тайне Боговоплощения, причина которого "божественная любовь, любовь-благодать, щедрость, желание стать близким, любовь, которая, не колеблясь, отдает себя и жертвует собой за любимые создания."

В своем послании папа также проводит различие между бедностью и убожеством: "Убожество - это бедность, лишенная доверия, лишенная солидарности и надежды". Франциск выделяет три вида убожества: материальное, нравственное и духовное. Материальное убожество - это когда человек живет в условиях, недостойных человеческой личности. Нравственное убожество - когда человек порабощен пороком и грехом, оно всегда связано с убожеством духовным, - когда человек отдаляется от Бога.