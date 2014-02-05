У львовских греко-католиков вчера был строгий пост за Украину, сегодня - в Ивано-Франковске

Епископы Украинской Греко-католической церкви призвали верующих продолжать непрерывно круглосуточно молиться за Украину в храмах, монастырях и семинариях, в соответствии с порядком, определенным отцами-парохами и настоятелями.

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), об этом говорится в обращении по поводу общественно-политической ситуации в государстве, принятом на шестьдесят второй сессии Синода епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства Украинской Греко-католической церкви.

Владыки УГКЦ также обратились с просьбой к людям доброй воли, каждый день в 21.00 сплачиваться в общей молитве за Украину и объявили строгий пост в епархиях и экзархатах.

«Мы равно же, осознавая, что «помощь наша в Господе, сотворившем небо и землю» (Пс. 121, 2), призываем наших верующих и всех людей доброй воли соблюдать Божьи заповеди, никому не делать зла, продолжаться в мире и добре. Просим и в дальнейшем молиться в общинах (приходских, монашеских и семейных) и индивидуально за Украину и объявляем период поста во всех наших епархиях и экзархатах в Украине», - говорится в обращении.

Согласно составленному расписанию, в понедельник соблюдать пост определено Киевской архиепархии, Донецко-Харьковскому и Одесско-Крымскому экзархатам; вторник – Львовской, Стрыйской епархиям; среду – Ивано-Франковской архиепархии, Коломыйско-Черновицкой епархии; четверг – Тернопольской архиепархии, Бучачский епархии, Самборско-Дрогобычской епархии; пятницу – Сокальско-Жовковской епархии, Луцкому экзархату, Мукачевской епархии.

Епископы УГКЦ, кроме того, поручили после каждой Божественной Литургии произносить Молитву митрополита Андрея Шептицкого за лучшую судьбу украинского народа.