В Испании опубликовано масштабное исследование о мучениках XX века

Испанское издательство BAC опубликовало масштабное исследование под названием «Мученики XX в. в Испании: 11 святых и 1512 блаженных».

Уникальность работы в том, что она является единственной книгой, которая содержит биографии всех 1523 мучеников Испании времен Гражданской войны XX в., которые были канонизированы или беатифицированы, начиная с 1-й церемонии беатификации при Иоанне Павле II в 1987 г., до последней, имевшей место в Таррагоне 13 октября 2013 г.

Общей чертой биографий является идея о том, что ни один из мучеников не участвовал в политических или идеологических баталиях, не выступал с оружием в руках.

Автор исследования, которое вышло в 2 томах и содержит в общей сложности 3 тыс. страниц, - историк и священник из Валенсии Карсель Орти. На прошлой неделе он представил книгу в Риме, в Испанском центре церковных исследований.

По словам автора, число священников, монахов и монахинь, погибших в Испании в 1934-1939 гг., приближается к 7 тыс. Кроме того, было убито около 3 тыс. мирян. Итого около 10 тыс. католиков погибло за веру в годы Второй республики и Гражданской войны. Более точных данных привести невозможно.

Преследования начались в 1931 г. поджогами церквей и монастырей. Далее последовали дискриминационные законы и революция в Астурии в 1934 г. (34 мученика, 10 канонизированы). В 1936 и 1939 г. г. было убито наибольшее число священников и монахов. В настоящее время открыто около 2 тыс. процессов беатификации.

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